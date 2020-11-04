Зимние каникулы. Фото: IStock

https://racurs.ua/n146014-zimnie-kanikuly-dlya-shkolnikov-proydut-dvajdy-daty.html

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Зимние каникулы украинских школьников в этом году пройдут дважды. Зимой дети будут совокупно отдыхать три недели — 14 дней в декабре-январе, и еще одну неделю в феврале.

Первые каникулы начнутся 28 декабря и завершатся 10 января, а вторые каникулы пройдут с 15 по 21 февраля. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время утреннего эфира на 1 + 1.

По его словам, такие изменения в учебном процессе школьников связаны с эпидемией коронавируса. Он заявил, что сначала планировалось, что каникулы будут с 25 декабря по 10 января, а студенты будут отдыхать две недели — с 28 декабря по 10 января. Затем к этим датам добавились новые каникулы, но только для учащихся школ.

Степанов отметил, что эти даты для каникул будут рекомендовать в ведомстве, однако каждое учебное заведение имеет право самостоятельно устанавливать каникулы.

Также он напомнил, что посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования запрещается, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом, у которых подтвержден COVID-19, находится более 50% участников образовательного процесса.

Он отметил, что родители не имеют права заставлять подписывать справки о согласии на то, что ребенок может подхватить вирус в школе.

Если 50% учащихся и учителей на изоляции, то школа переходит на дистанционное обучение. Это (заявления, ред.) — самодеятельность, и такие соглашения не предусмотрены ни одним нормативным актом. Обращаю внимание родителей, что никто не может заставить вас подписывать такие информационные согласия, — резюмировал Степанов.

Глава ведомства добавил, что местная власть отвечает за наличие в медицинском пункте школы антисептиков, бесконтактных термометров, дезинфекторов и средств индивидуальной защиты, а руководители учебных заведений несут ответственность за организацию обучения.

На родителей положили обязанность разъяснять детям, почему на уроке они сидят без маски, а на перемене передвигаются в масках.

Напомним, ранее мы сообщали, что власти отправили школы на осенние каникулы несколько раньше, чем планировалось. По словам и. о. министра образования Сергея Шкарлета, после завершения каникул к очной форме обучения в школах вернутся ученики 1−4 классов. Обучение учащихся 5−11 классов будет зависеть от эпидемического уровня и будет происходить в смешанном или дистанционном форматах. Он отмечал, что дистанционное обучение не подходит детям младших классов.