У столичну підземку не пускатимуть пасажирів без масок. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n146033-u-stolychnu-pidzemku-ne-puskatymut-pasajyriv-bez-masok.html

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Через зростання захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві посилюють контроль за дотриманням заходів безпеки в комунальному громадському транспорті.

Тепер київське метро не пускатимуть пасажирів без масок. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн брифінгу.

За словами Кличка, у наземному транспорті зараз більше дисципліни, і пасажири в основному дотримуються маскового режиму.

То в метрополітені багато людей нехтують правилами безпеки. Тому ми силами муніципальної охорони посилюємо контроль. І без масок в метро пасажирів не впускатимуть, — розповів міський голова.

Кличко запевнив, що такі заходи вводять задля безпеки самих пасажирів.

Бо найбільше випадків інфікування, за висновками фахівців, відбувається саме в громадському транспорті. Я прошу всіх не нехтувати правилами. І дотримуватися їх, — сказав мер.

Нагадаємо, що мер сьогодні повідомив про новий рекорд кількості хворих в столиці. За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 856 осіб. Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 4 листопада — 40 тис. 390.