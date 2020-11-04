На Донбасі домовилися про нові ділянки розведення, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n146036-rozvedennya-syl-na-donbasi-uzgodjeno-chotyry-novi-tochky-karta.html

Ракурс

На Донбасі узгоджені чотири нові точки розведення сил та засобів. Відповідні домовленості були досягнути Тристоронньою контактною групою.

Виконувач обов’язків командувача Об'єднаних сил Віктор Ганущак заявив про це на брифінгу сьогодні, 4 листопада, повідомляє «Радіо Свобода».

Погоджено здійснити розведення на ділянках в районі таких населених пунктів:

Григорівка (Донецька область);

Слов’яносербськ (Луганська область);

Петрівка (Луганська область);

Нижньотепле (Луганська область).

Ганущак зазначив, що ситуація на попередніх ділянках розведення біля Станиці Луганської, Золотого та Петрівського загалом залишається стабільною та контрольованою.

Нагадаємо, розведення військ в районі Золотого та Петрівського відбулося у листопаді 2019 року. Воно передбачало здійснення дзеркального відведення сил та засобів з обох сторін.