Марків розкрив свої плани на майбутнє

https://racurs.ua/ua/n146020-markiv-rozkryv-svoyi-plany-na-maybutnie.html

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Віталій Марків, український нацгвардієць, котрого Апеляційний суд присяжних у Мілані 3 листопада виправдав у справі щодо вбивства іноземних журналістів на підконтрольній Росії частині Донбасу, розповів про свої плани на майбутнє.

Це такі речі, про які треба ретельно думати. Я є чинний військовослужбовець України. Моя дружина бачила вогонь у моїх очах, коли я щодня збирався на службу, бо я пишаюся тим, чим я займаюся, я пишаюся тим, що можу носити військову форму, — зазначив Марків в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

За його словами, він прагне не лише захищати свою країну, але й робити те, чим би пишалися його рідні.

Я збираюся продовжувати свою військову кар'єру. Моє майбутнє лише в Україні! Вона мені дала вогонь, який розпалював мою гордість, коли я бачив жовто-синій стяг, — резюмував нацгвардієць.



Нагадаємо, Апеляційний суд присяжних у Мілані 3 листопада виніс виправдальний вердикт у справі 31-річного бійця Нацгвардії Віталія Марківа через відсутність складу злочину. Марків провів за ґратами три роки і чотири місяці. Захиснику України інкримінували співучасть в убивстві двох іноземних журналістів на підконтрольній Росії частині Донецької області. Журналісти загинули у травні 2014 року.

Італійський суд першої інстанції торік засудив Марківа до 24 років неволі. Україна подала апеляційну скаргу до міланського трибуналу, заявивши про абсолютну непричетність бійця до трагічного інциденту у сфабрикованій справі, яка базувалася на інформації російської пропаганди.