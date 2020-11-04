Маркив раскрыл свои планы на будущее

https://racurs.ua/n146020-markiv-raskryl-svoi-plany-na-buduschee.html

Ракурс

Виталий Маркив, украинский нацгвардеец, которого Апелляционный суд присяжных в Милане 3 ноября оправдал по делу об убийстве иностранных журналистов на подконтрольной России части Донбасса, рассказал о своих планах на будущее.

Это такие вещи, которые следует тщательно обдумать. Я действующий военнослужащий Украины. Моя жена видела огонь в моих глазах, когда я каждый день собирался на службу. Я горжусь тем, чем занимаюсь, я горжусь тем, что могу носить военную форму, — отметил Маркив в интервью для «Радио Свобода».

По его словам, он стремится не только защищать свою родину, но и делать то, «чем бы гордились его родные».

Я собираюсь продолжать свою военную карьеру. Мое будущее только в Украине! Она мне дала огонь, который разжигал мою гордость, когда я видел желто-синий флаг, — резюмировал нацгвардеец.



Напомним, Апелляционный суд присяжных в Милане 3 ноября вынес оправдательный вердикт по делу 31-летнего бойца Нацгвардии Виталия Маркива в силу отсутствия состава преступления. Маркив провел за решеткой три года и четыре месяца. Защитнику Украины инкриминировали соучастие в убийстве двух иностранных журналистов на подконтрольной России части Донецкой области. Журналисты погибли в мае 2014 года.

Итальянский суд первой инстанции в прошлом году приговорил Маркива до 24 лет заключения. Украина подала апелляционную жалобу в миланский трибунал, заявив о непричастности бойца к трагическому инциденту по сфабрикованному делу, которое базировалось на информации российской пропаганды.