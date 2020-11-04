В Раде хотят ужесточить наказание за преступления против журналистов, фото — Pixabay

https://racurs.ua/n146018-na-skolko-budut-brosat-za-reshetku-za-prestupleniya-protiv-jurnalistov-reshili-v-rade.html

Ракурс

Верховная Рада 4 ноября в первом чтении приняла законопроект об усилении уголовной ответственности за совершение правонарушений против журналистов.

Речь идет о нападениях на журналистов, препятствовании деятельности СМИ. За соответствующий законопроект предварительно проголосовало сегодня 305 нардепов.

В документе предлагается увеличить санкции в ст. 171 Уголовного кодекса, а также изложить в новой редакции ч. 4 ст. 345 УК Украины. Предполагается лишать свободы на срок от 7 до 14 лет за угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества журналисту, его близким родственникам или членам семьи, умышленное причинение таким лицам побоев, легких, средней тяжести или тяжких телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или организованной группой.

Также предлагается наказывать за нарушение закона «О доступе к публичной информации». Речь идет о необоснованном отнесении информации к информации с ограниченным доступом, непредоставлении ответа на запрос на информацию, непредоставление информации, незаконном отказе в доступе журналиста к информации, неправомерный отказ в предоставлении информации, несвоевременном или неполном предоставлении информации, предоставлении недостоверной информации.

За девять месяцев 2020 года правоохранители зарегистрировали 180 уголовных производств за преступления против журналистов, из них в суд передали девять обвинительных актов. Об этом сообщил Офис генерального прокурора. 137 уголовных производств зарегистрировали по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины, из которых 59 закрыли.

41 производство открыли по ст. 345−1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК, из которых 12 закрыли. Два уголовных производства зарегистрировали за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

По 100 уголовных производствах решение не принято.