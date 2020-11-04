Покарання за злочини проти журналістів пропонують посилити в Раді, фото — Pixabay

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Ракурс

Верховна Рада 4 листопада у першому читанні прийняла законопроект про посилення кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень проти журналістів.

Йдеться про напади на журналістів чи перешкоджання діяльності ЗМІ. За відповідний законопроект попередньо проголосувало сьогодні 305 нардепів.

В документі пропонується збільшити санкції у ст. 171 Кримінального кодексу, а також викласти в новій редакції ч. 4. Ст. 345 КК України. Передбачається позбавляти волі на строк від 7 до 14 років за погрозу вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї, умисне заподіяння таким особам побоїв, легких, середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або організованою групою.

Також пропонується карати за порушення закону «Про доступ до публічної інформації». Йдеться про необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, незаконну відмову в доступі журналіста до інформації, неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації.

За дев’ять місяців 2020 року правоохоронці зареєстрували 180 кримінальних проваджень за злочини проти журналістів, з них до суду передали дев’ять обвинувальних актів. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. 137 кримінальних проваджень зареєстрували за ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) КК України, з яких 59 закрили.

41 провадження відкрили за статтею 345−1 (погроза або насильство щодо журналіста) ККУ, з яких 12 закрили. Два кримінальних провадження зареєстрували за умисне знищення або пошкодження майна.

Наразі в 100 кримінальних провадженнях рішення не ухвалено.