Зеленский уволил Трофимова из Офиса президента и назначил внештатным советником

https://racurs.ua/n146021-zelenskiy-uvolil-trofimova-iz-ofisa-prezidenta-i-naznachil-vneshtatnym-sovetnikom.html

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Президент Украины уволил Сергея Трофимова из Офиса президента и назначил его внештатным советником.

Об этом говорится в указах главы государства №№ 482 и 483. Трофимов работал с Владимиром Зеленским с лета 2019 года. Он — друг детства президента.

Трофимов работал первым заместителем Андрея Ермака, главы Офиса президента. Он курировал региональную политику. Об отставке Трофимова говорили осенью, но разговоры активизировались после местных выборов, на которых партия президента «Слуга народа» показала плохие результаты.

Кроме того, СМИ называли Трофимова одним из идеологов так называемого всеукраинского опроса общественного мнения, которое состоялось 25 октября и вызвало жесткую критику действий президента и его офиса. Поговаривали также, что у Трофимова не сложились отношения с Ермаком.