Зеленський звільнив Трофімова з ОП і призначив позаштатним радником

Зеленський звільнив Трофімова з ОП і призначим позаштатним радником

https://racurs.ua/ua/n146021-zelenskyy-zvilnyv-trofimova-z-op-i-pryznachyv-pozashtatnym-radnykom.html

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Президент України звільнив Сергія Трофімова з Офісу президента і призначив його позаштатним радником.

Про це йдеться в указах глави держави №№ 482 і 483. Трофімов працював із Волоидмиром Зеленським із літа 2019 року.

Трофімов працював першим заступником Андрія Єрмака, глави Офісу президента. Він курирував регіональну політику. Про відставку Трофімова подейкували восени, але розмови активізувалися після місцевих виборів, на яких партія президента «Слуга народу» показала погані результати.

Крім того, ЗМІ називали Трофімова одним із ідеологів так званого всеукраїнського опитування громадської думки, яке відбулося 25 жовтня і викликало шалену критику дій президента та його офісу.

Подейкували також, що у Трофімова не склались стосунки із Єрмаком.