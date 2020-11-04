Адель звинуватили у расизмі через сатиричний ролик. Скріншот: SNL/Youtube

https://racurs.ua/ua/n146041-adel-zvynuvatyly-u-rasyzmi-cherez-satyrychnyy-rolyk-video.html

Ракурс

Адель, британська співачка, вляпалася у скандал після показу скетчу про секс-туризм в Африці. Ролик показали в шоу Saturday Night Live.

Глядачі звинуватили співачку у пропаганді стереотипів щодо фетишизації темношкірих чоловіків. Про це повідомляє CNN.

Адель знялася у сатиричному ролику, в якому висміяла секс-туризм в Африці. Вона разом з акторкою Кейт Маккіннон рекламували відпустку в Африці.

В кінці скетчу знаменитості називають Африку «головним туристичним напрямком для розлучених жінок певного віку».

Після показу відео на співачку посипались звинувачення у расизмі. Глядачі пишуть, що зображати темношкірих, як секс-іграшки, було низько. Навіть фанати зірки не оцінили цієї пародії.

Наразі Адель та її представник ніяк не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, США 25 травня охопили масові протести через загибель афроамериканця Джорджа Флойда, який помер після застосування поліцейським задушливого прийому. Затримано четверо поліцейських, одного з них звинувачують у ненавмисному вбивстві, іншим інкримінують підбурювання до вбивства і пособництво.