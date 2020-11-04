В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается, уже официально зафиксированы более 48 млн случаев этого заболевания, более 34,5 млн больных выздоровели.

У многих из тех, кто выздоровел, симптомы коронавирусной болезни COVID-19, такие как тромбоз, одышка, потеря обоняния и вкуса, могут сохраняться еще в течение нескольких недель. Международная группа ученых нашла причины этого явления, сообщает издание Nacked Science со ссылкой на статью в eBioMedicin.

Ученые проанализировали образцы ткани и органов, взятых у 41 пациента из числа умерших от коронавируса в Университетской больнице Триеста (Италия) в период с февраля по апрель. Чтобы понять поведение вируса, образцы брались из легких, сердца, печени и почек.

Кроме ожидаемого значительного повреждения легких, в результате которых нормальная структура органов нарушалась и ткань превращалась в рубцовую, ученые также выявили наличие в пораженных вирусом тканях двух характеристик, которые отсутствуют в случаях других вирусных пневмоний и случаются только при COVID-19:

в большинстве образцов ученые обнаружили сильный тромбоз (формирование сгустков крови в сосудах);

в легочной ткани обнаружили синцитии — относительно крупные многоядерные структуры, возникшие в результате слияния пораженных вирусом клеток.

Генетические исследования показывают, что нуклеиновые кислоты очень долго сохраняются в этих синтициях. Кроме того, вирусная РНК наблюдалась в клетках стенок кровеносных сосудов погибших.

Отмечается, что присутствие этих инфицированных клеток способно приводить к серьезным структурным изменениям в легких, которые сохраняются в течение нескольких недель или месяцев и в результате могут объяснить длительное течение COVID-19.

Результаты показывают, что COVID-19 — не просто болезнь, вызванная смертью инфицированных вирусом клеток, но, вероятно, следствие существования этих аномальных клеток, сохраняющиеся в течение длительного времени в легких, — отмечают исследователи.

Напомним, ученые недавно установили, влияет ли погода на распространение коронавируса.