У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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Епідемія коронавірусу у світі триває, вже офіційно зафіксовано понад 48 млн випадків цього захворювання, понад 34,5 млн хворих одужали.

У багатьох з тих, хто одужав, симптоми коронавірусної хвороби COVID-19, такі як тромбоз, задишка, втрата нюху та смаку, можуть зберігаються ще впродовж кількох тижнів. Міжнародна група вчених знайшла причини цього явища, повідомляє видання Nacked Science з посиланням на статтю у eBioMedicin.

Учені проаналізували зразки тканин та органів, взятих у 41 пацієнта з числа померлих від коронавірусу в Університетській лікарні Трієста (Італія) в період з лютого по квітень. Щоб зрозуміти поведінку вірусу, зразки бралися з легенів, серця, печінки та нирок.

Окрім очікуваного значного пошкодження легенів, в результаті яких нормальна структура органів порушувалася і тканина перетворювалася на рубцеву, учені також виявили наявність у вражених вірусом тканинах двох характеристик, котрі відсутні у випадках інших вірусних пневмоній і трапляються лише при COVID-19:

у більшості зразків учені виявили сильний тромбоз (формування згустків крові в судинах);

в легеневій тканині виявили синцитії — відносно великі багатоядерні структури, що виникли в результаті злиття уражених вірусом клітин.

Генетичні дослідження показують, що нуклеїнові кислоти дуже довго зберігаються у цих синтиціях. Крім того, вірусна РНК спостерігалася в клітинах стінок кровоносних судин загиблих.

Зазначається, що присутність цих інфікованих клітин здатна призводити до серйозних структурних змін у легенях, які зберігаються протягом декількох тижнів або місяців і в результаті можуть пояснити тривалий перебіг COVID-19.

Результати показують, що COVID-19 — не просто хвороба, викликана смертю інфікованих вірусом клітин, але, ймовірно, наслідок існування цих аномальних клітин, що зберігаються протягом тривалого часу в легенях, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, чи впливає погода на розповсюдження коронавірусу.