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Ракурс
Православная церковь 5 ноября чтит память Якова Праведника, фото: СПЖ

5 ноября отмечают день апостола Иакова

4 ноя 2020, 22:00
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5 ноября православная церковь чтит память Якова Праведного — одного из 70 апостолов, которого также называют «братом Господним». По одной из версий, он был сыном святого Иосифа и родился еще до обручения того с Божьей Матерью. По другой версии, он был двоюродным братом Иисуса Христа.

Яков был первым епископом Иерусалима. Считается, что его убили в 62 или 69 году.

В мире этот день отмечают Всемирный день распространения информации о проблеме цунами, введенный в 2015 году Генасамблеей ООН. Соответствующая инициатива принадлежала Японии, которая имеет большой опыт в области раннего предупреждения и реагирования на это стихийное бедствие.


Дата 5 ноября избрана в связи с историей «Инамура-но-хи», утверждающей, что 5 ноября 1854 года один из японских крестьян пожертвовал своим имуществом ради спасения односельчан от цунами. Он поджег снопы риса, благодаря чему люди были оповещены о приближении цунами и успели вовремя покинуть село.

Народные приметы:

  • если в этот день пошел град — во второй половине ноября придет настоящая зима;
  • если в этот день выпало много снега и он не растаял — зима будет теплой;
  • дождь в этот день — к хорошему урожаю в следующем году.

Источник: Ракурс


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