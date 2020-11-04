5 ноября отмечают день апостола Иаковаhttps://racurs.ua/n146049-5-noyabrya-otmechaut-den-apostola-iakova.htmlРакурс
5 ноября православная церковь чтит память Якова Праведного — одного из 70 апостолов, которого также называют «братом Господним». По одной из версий, он был сыном святого Иосифа и родился еще до обручения того с Божьей Матерью. По другой версии, он был двоюродным братом Иисуса Христа.
Яков был первым епископом Иерусалима. Считается, что его убили в 62 или 69 году.
В мире этот день отмечают Всемирный день распространения информации о проблеме цунами, введенный в 2015 году Генасамблеей ООН. Соответствующая инициатива принадлежала Японии, которая имеет большой опыт в области раннего предупреждения и реагирования на это стихийное бедствие.
Дата 5 ноября избрана в связи с историей «Инамура-но-хи», утверждающей, что 5 ноября 1854 года один из японских крестьян пожертвовал своим имуществом ради спасения односельчан от цунами. Он поджег снопы риса, благодаря чему люди были оповещены о приближении цунами и успели вовремя покинуть село.
Народные приметы:
- если в этот день пошел град — во второй половине ноября придет настоящая зима;
- если в этот день выпало много снега и он не растаял — зима будет теплой;
- дождь в этот день — к хорошему урожаю в следующем году.