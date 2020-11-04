Православная церковь 5 ноября чтит память Якова Праведника, фото: СПЖ

https://racurs.ua/n146049-5-noyabrya-otmechaut-den-apostola-iakova.html

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5 ноября православная церковь чтит память Якова Праведного — одного из 70 апостолов, которого также называют «братом Господним». По одной из версий, он был сыном святого Иосифа и родился еще до обручения того с Божьей Матерью. По другой версии, он был двоюродным братом Иисуса Христа.

Яков был первым епископом Иерусалима. Считается, что его убили в 62 или 69 году.

В мире этот день отмечают Всемирный день распространения информации о проблеме цунами, введенный в 2015 году Генасамблеей ООН. Соответствующая инициатива принадлежала Японии, которая имеет большой опыт в области раннего предупреждения и реагирования на это стихийное бедствие.

Дата 5 ноября избрана в связи с историей «Инамура-но-хи», утверждающей, что 5 ноября 1854 года один из японских крестьян пожертвовал своим имуществом ради спасения односельчан от цунами. Он поджег снопы риса, благодаря чему люди были оповещены о приближении цунами и успели вовремя покинуть село.

Народные приметы: