Так мог выглядеть Kataigidodon venetus, иллюстрация: Ben Kligman

https://racurs.ua/n146048-novyy-vid-predkov-mlekopitauschih-obnarujili-uchenye-foto.html

Ракурс

Новый вид цинодонтов — предков млекопитающих, живших 220 млн лет назад, обнаружили ученые.

Этот вид получил название Kataigidodon venetus. Его открыли на основе анализа окаменелых фрагментов костей двух нижних челюстей существа, похожего на крысу, найденных в Национальном парке Петрифайд-Форест в Аризоне (США), сообщает издание Phys.org.

Поскольку были обнаружены лишь нижние челюсти и они достаточно малы — размером примерно в сантиметр, — ученые пока могут только примерно представлять, как выглядело это существо. Его общий размер составил примерно 9 см, не считая хвоста.

Это, скорее всего, выглядело бы как маленькая крыса или мышь. Если бы вы увидели его лично, вы подумали бы, что это млекопитающее, — отмечают исследователи.



Зуб этих животных были похожи на зубы млекопитающих. Учитывая их заостренную форму и небольшой размер животных, Kataigidodon venetus, вероятно, охотились на насекомых.

Напомним, новый вид гигантских рептилий недавно нашли в фосфатной шахте в Марокко.