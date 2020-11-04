Так міг виглядати Kataigidodon venetus, ілюстрація: Ben Kligman

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Ракурс

Новий вид цинодонтів — предків ссавців, які жили 220 млн років тому, виявили вчені.

Цей вид отримав назву Kataigidodon venetus. Його відкрили на основі аналізу скам’янілих фрагментів кісток двох нижніх щелеп істоти, схожої на щура, знайдених у Національному парку Петріфайд-Форест в Арізоні (США), повідомляє видання Phys.org.

Оскільки були виявлені лише нижні щелепи і вони досить малі — розміром приблизно у сантиметр, — учені наразі можуть лише приблизно представляти, як виглядала ця істота. Її загальний розмір становив приблизно 9 см, не враховуючи хвоста.

Це, швидше за все, виглядало б як маленький щур або миша. Якби ви побачили його особисто, ви подумали б, що це ссавець, — зазначають дослідники.

Зуб цих тварин були схожі на зуби ссавців. З огляду на їхню загострену форму та невеликий розмір тварин, Kataigidodon venetus, ймовірно, полювали на комах.

Нагадаємо, новий вид гігантських рептилій нещодавно знайшли у фосфатній шахті в Марокко.