Православна церква 5 листопада вшановує пам'ять Якова Праведного, фото: СПЖ

https://racurs.ua/ua/n146049-5-lystopada-vidznachaut-den-apostola-yakova.html

Ракурс

5 листопада православна церква вшановує пам’ять Якова Праведного — одного з 70 апостолів, котрого також називають «братом Господнім». За одною з версій, він був сином святого Йосипа і народився ще до його заручення того з Божою Матір’ю. За іншою версією, він був двоюрідним братом Ісуса Христа.

Яків був першим єпископом Єрусалиму. Вважається, що його вбили у 62 чи 69 році.

У світі цього дня відзначають Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі, запроваджений у 2015 році Генасамблеєю ООН. Відповідна ініціатива належала Японії, котра має великий досвід в області раннього попередження та реагування на це стихійне лихо.

Дату 5 листопада обрано у зв’язку з історією «Інамура-но-хі», котра розповідає про те, як 5 листопада 1854 року один із японських селян пожертвував своїм майном задля порятунку односельців від цунамі. Він підпалив снопи рису, завдяки чому люди були оповіщені про наближення цунамі і встигли вчасно залишити село.

Народні прикмети: