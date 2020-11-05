В США проходят президентские выборы, фото: Gage Skidmore

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Ракурс

В США продолжается подсчет голосов, отданных избирателями на недавних президентских выборах. Фаворитами выборов является действующий президент Дональд Трамп и глава республиканской партии Джо Байден

Штаб Трампа подал в суды в штатах Джорджия, Мичиган и Пенсильвания иски с требованием остановить подсчет голосов. У Трампа эти иски мотивируют отсутствием доступа к отслеживанию подсчета, сообщает агентство Associated Press.

Также в штабе Трампа заявляют, что фиксируют нарушения в нескольких округах штата Висконсин.

Эти действия демонстрируют новую правовую стратегию, о которой президент сигнализировал течение нескольких недель — что он будет атаковать целостность процесса голосования в штатах, где результат может означать его поражение, — отмечает издание.

На фоне событий подсчета голосов в США начались протестные акции, участников которых начала задерживать полиция.

Так, на улицы с требованиями, чтобы власти «подсчитывали каждый голос», вышли протестующие в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Портленде (штат Орегон), сообщает The Guardian.

Demonstrators have been stuck on 94 for at least an hour, police not letting them exit. Police say they’re all under arrest. Unclear what’s going to happen to the 500+ people. pic.twitter.com/uKqTIjeQ53 — Karen Scullin FOX9 (@kscullinfox9) November 5, 2020

Для того, чтобы победить на выборах, кандидату в президенты США нужно набрать не менее 270 голосов выборщиков. Сейчас шансы на победу сохраняются как у Трампа, так и у Байдена.

Напомним, команда Байдена начала сбор средств на судебное противостояние с Трампом относительно результатов подсчета голосов.