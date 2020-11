В США продолжается подсчет голосов, отданных избирателями на недавних президентских выборах. Фаворитами выборов является действующий президент Дональд Трамп и глава республиканской партии Джо Байден

Штаб Трампа подал в суды в штатах Джорджия, Мичиган и Пенсильвания иски с требованием остановить подсчет голосов. У Трампа эти иски мотивируют отсутствием доступа к отслеживанию подсчета, сообщает агентство Associated Press.

Также в штабе Трампа заявляют, что фиксируют нарушения в нескольких округах штата Висконсин.

На фоне событий подсчета голосов в США начались протестные акции, участников которых начала задерживать полиция.

Так, на улицы с требованиями, чтобы власти «подсчитывали каждый голос», вышли протестующие в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Портленде (штат Орегон), сообщает The Guardian.

Demonstrators have been stuck on 94 for at least an hour, police not letting them exit. Police say they’re all under arrest. Unclear what’s going to happen to the 500+ people. pic.twitter.com/uKqTIjeQ53