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Ракурс
В США проходят президентские выборы, фото: Gage Skidmore

Выборы в США — штаб Трампа через суд пытается остановить подсчет голосов

5 ноя 2020, 08:29
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В США продолжается подсчет голосов, отданных избирателями на недавних президентских выборах. Фаворитами выборов является действующий президент Дональд Трамп и глава республиканской партии Джо Байден

Штаб Трампа подал в суды в штатах Джорджия, Мичиган и Пенсильвания иски с требованием остановить подсчет голосов. У Трампа эти иски мотивируют отсутствием доступа к отслеживанию подсчета, сообщает агентство Associated Press.

Также в штабе Трампа заявляют, что фиксируют нарушения в нескольких округах штата Висконсин.

Эти действия демонстрируют новую правовую стратегию, о которой президент сигнализировал течение нескольких недель — что он будет атаковать целостность процесса голосования в штатах, где результат может означать его поражение, — отмечает издание.

На фоне событий подсчета голосов в США начались протестные акции, участников которых начала задерживать полиция.

Так, на улицы с требованиями, чтобы власти «подсчитывали каждый голос», вышли протестующие в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Портленде (штат Орегон), сообщает The Guardian.

Для того, чтобы победить на выборах, кандидату в президенты США нужно набрать не менее 270 голосов выборщиков. Сейчас шансы на победу сохраняются как у Трампа, так и у Байдена.


Результаты подсчета голосов на выборах в США, инфографика: CNN

Напомним, команда Байдена начала сбор средств на судебное противостояние с Трампом относительно результатов подсчета голосов.


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