В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Pkist

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Ракурс

Коронавирус в Украине стремительно распространяться. За прошедшие сутки, 4 ноября, зафиксирован новый печальный рекорд — 9 тыс. 850 новых случаев этого заболевания.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об этом сегодня на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Среди новых случаев заболевания 369 детей и 514 медиков. Госпитализировали за сутки 1 тыс. 269 человек.

Наибольшее количество новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки зафиксировали в таких регионах:

Киеве — 983 случая;

Харьковской области — 771 случай;

Хмельницкой области — 550 случаев;

Запорожской области — 523 случая;

Донецкой области — 506 случаев.

Коронавирус в сутки унес жизни 193 человек, выздоровели по результатам 4 ноября 8 тыс. 378 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 430 тыс. 467 человек;

выздоровели 184 тыс. 782 пациентов;

умерли 7 тыс. 924 больных.

Напомним, предыдущий рекорд по количеству новых случаев COVID-19 был зафиксирован по результатам 3 ноября.