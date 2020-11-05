Эпидемия коронавируса в Украине установила новый печальный рекорд (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146054-epidemiya-koronavirusa-v-ukraine-ustanovila-novyy-pechalnyy-rekord-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине стремительно распространяться. За прошедшие сутки, 4 ноября, зафиксирован новый печальный рекорд — 9 тыс. 850 новых случаев этого заболевания.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об этом сегодня на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Среди новых случаев заболевания 369 детей и 514 медиков. Госпитализировали за сутки 1 тыс. 269 человек.
Наибольшее количество новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки зафиксировали в таких регионах:
- Киеве — 983 случая;
- Харьковской области — 771 случай;
- Хмельницкой области — 550 случаев;
- Запорожской области — 523 случая;
- Донецкой области — 506 случаев.
Коронавирус в сутки унес жизни 193 человек, выздоровели по результатам 4 ноября 8 тыс. 378 человек.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 430 тыс. 467 человек;
- выздоровели 184 тыс. 782 пациентов;
- умерли 7 тыс. 924 больных.
Напомним, предыдущий рекорд по количеству новых случаев COVID-19 был зафиксирован по результатам 3 ноября.