Як зміняться відносини США і України, розповіло МЗС

https://racurs.ua/ua/n146070-yak-zminyatsya-vidnosyny-ssha-i-ukrayiny-rozpovilo-mzs.html

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Чи зміняться відносини Вашингтона і Києва після виборів президента США, розповіли у Міністерстві закордонних справ.

На думку очільника МЗС Дмитра Кулеби, підтримка України у Сполучених Штатах базується не на персоналіях, а на системній підтримці як Демократичної партії, так і Республіканської партії. Про це він заявив під час онлайн-брифінгу 5 листопада.

Перегони на президентських виборах у США нагадують справжні американські гірки. Це ще одне підтвердження того, наскільки міцною є демократія у США. Попри те, що зараз дуже багато різних коментарів і прогнозів щодо майбутнього відносин США і Україною після перемоги того чи іншого кандидата, я хочу висловити офіційну позицію МЗС: Який би вибір не зробив американський народ, ми успішно і надалі розвиватимемо стратегічне партнерство між США та Україною, — заявив Кулеба.

Міністр не має жодних сумнівів у міцній співпраці з США, оскільки відносини «базуються не на персоналіях, а на системній підтримці як Демократичної партії, так і Республіканської партії».

Будуть візити, динамічні контакти, нові амбітні проекти. Ніхто і ніщо не зможе зупинити розвиток наших відносин і підтримку США територіальної цілісності України і нашої боротьби з російською агресією… Цього тижня ми активно налагоджували взаємодію між IT-компаніями з України і Кремнієвої долини… Вибори виборами, а життя не зупиняється, — резюмував глава МЗС.



Нагадаємо, у США триває підрахунок голосів на виборах президента. Для перемоги кандидату від демократів Джозефу Байдену залишилося отримати підтримку лише одного штату. Натомість чинний президент Дональд Трамп продовжує вимагати перерахунку голосів щонайменше у трьох штатах. За попередніми результатами виборів у США, Байдену варто перемогти у Неваді і він набере необхідні 270 голосів виборників. Нині у Байдена 264 голоси виборників, а у Дональда Трампа — 214.