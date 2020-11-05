Как изменятся отношения США и Украины, рассказал МИД

https://racurs.ua/n146070-kak-izmenyatsya-otnosheniya-ssha-i-ukrainy-rasskazal-mid.html

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Как изменятся отношения Вашингтона и Киева после выборов президента США, рассказали в Министерстве иностранных дел.

По мнению главы МИД Дмитрия Кулебы, поддержка Украины в Соединенных Штатах базируется не на персоналиях, а на системной поддержке как в Демократической партии, так и в Республиканской партии. Об этом он заявил во время онлайн-брифинга 5 ноября.

Кампания на президентских выборах в США напоминает настоящие американские горки. Это еще одно подтверждение того, насколько прочной является демократия в США. Несмотря на то, что сейчас очень много различных комментариев и прогнозов о будущем отношений США и Украины после победы того или иного кандидата, я хочу выразить официальную позицию МИД: Какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем успешно развивать и в дальнейшем стратегическое партнерство между США и Украиной, — заявил Кулеба.

У министра нет никаких сомнений в крепком сотрудничестве с США, поскольку отношения «базируются не на персоналиях, а на системной поддержке как Демократической партии, так и Республиканской партии».

Будут визиты, динамические контакты, новые амбициозные проекты. Никто и ничто не сможет остановить развитие наших отношений и поддержку США территориальной целостности Украины и нашей борьбы с российской агрессией… На этой неделе мы активно налаживали взаимодействие между IT-компаниями из Украины и Кремниевой долины… Выборы выборами, а жизнь не останавливается, — резюмировал глава МИД.



Напомним, в США продолжается подсчет голосов на выборах президента. Для победы кандидату от демократов Джозефу Байдену осталось получить поддержку только одного штата. Действующий президент Дональд Трамп продолжает требовать пересчета голосов минимум в трех штатах. Согласно предварительным результатам выборов в США, если Байден победит в Неваде — он наберет необходимые 270 голосов выборщиков. Сейчас у Байдена 264 голоса выборщиков, а у Дональда Трампа — 214.