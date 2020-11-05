На план Украины по достижению мира на Донбассе отреагировали в РФ

Песков. Фото: РБК

https://racurs.ua/n146068-na-plan-ukrainy-po-dostijeniu-mira-na-donbasse-otreagirovali-v-rf.html

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План Украины по достижению миру на Донбассе представила украинская делегация Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о том, был ли предложенный план действий передан Москве. Об этом он сообщил российскому изданию «ТААС».

По его словам, предложение Украины о проведении выборов на Донбассе при демилитаризации региона и передаче границы расходится с минскими договоренностями, которые активно продвигает Москва. Он также добавил, что встреча «нормандской четверки» ради самой встречи бессмысленна, а результатом должно стать подведение итогов выполнения «Минска-2».

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Украина будет предлагать создать свободную экономическую зону на Донбассе в рамках особого порядка местного самоуправления. Ее планируют ввести в регионе до 2050 года, согласно новому плану действий.