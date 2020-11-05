Обмен пленными. Фото: Delo.ua

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Обмен пленными с пророссийскими боевиками на Донбассе анонсировала Украина в рамках новой программы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) «План совместных шагов».

Обмен, как и раньше, пройдет в формате «всех на всех». Об этом сообщил глава Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, обмен должен состояться не позднее, чем 15 декабря 2020 года. Украинская сторона уже подала свои списки на обмен и ожидает ответа от боевиков.

Также украинская сторона требует предоставить полный доступ международных организаций к процессу, включая Международный комитет Красного Креста. Получить медицинскую помощь от международных организаций пленные должны до середины ноября 2020 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что обмен пленными между Украиной и оккупантами продолжается. Сейчас Украина подала списки на обмен удерживаемыми лицами по четырем категориям и рассчитывает на возможность скорейшего освобождения первых десяти граждан. Часть из них нуждаются в медицинской помощи.