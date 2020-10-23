Стало известно, сколько украинцев освободят в рамках нового обмена

Обмен пленными. Фото: ZIK

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Обмен пленными между Украиной и оккупантами продолжается. Украина уже подала списки на обмен удерживаемыми лицами по четырем категориям и рассчитывает на возможность скорейшего освобождения первых десяти граждан.

Часть из них нуждается в медицинской помощи. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает «Укринформ».

По его словам, на сегодня между всеми участниками обмена проходят переговоры. Украинская сторона подала списки по четырем категориям на имя соответствующего модератора ОБСЕ.

В частности, стоит вопрос об одной из возможных первых волн обмена десяти человек, которые особенно нуждаются в освобождении в связи с медицинскими показаниями. Украинская сторона ожидает, пока оккупанты подадут свои документы. Только после этого обмен начнется.

Чиновник отказался называть фамилии упомянутых десяти украинцев, участвующих в обмене, и подчеркнул, что временные рамки обмена предсказать сложно. По его словам, боевики используют людей в качестве заложников для того, чтобы торговаться по другим позициям в переговорном процессе.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия и подконтрольные ей боевики продолжают настаивать на необходимости внесения изменений в постановление Верховной Рады о проведении местных выборов. Оккупанты согласны на обмен пленными только в том случае, если Верховная Рада выполнит их требование.