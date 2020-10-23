Зачем вовлекать священников в ТКГ, объяснил Резников

Резников. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n145507-zachem-vovlekat-svyaschennikov-v-tkg-obyasnil-reznikov.html

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Алексей Резников, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, объяснил, зачем представителей религиозных организаций хотят включить в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе.

По его словам, священники имеют хороший опыт в восстановлении доверия среди населения. Об этом он заявил на Киевском форуме по безопасности.

Резников пояснил, что одна из задач на повестке дня — это снижение уровня страха в обществе и восстановление доверия. Именно поэтому представителей церквей хотят привлечь к переговорам, поскольку они имеют хороший опыт ведения подобных переговоров, общения с людьми, а это, в свою очередь, поможет наладить инклюзивный внутренний диалог. Он отметил, что правительство уже получило положительную реакцию от представителей конфессий на такое предложение.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский предложил привлечь в ТКГ представителей религиозных организаций. По его словам, они будут заниматься гуманитарными вопросами.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский уверен, что введение свободной экономической зоны на Донбассе — это важнейший шаг для завершения войны. Он аргументирует это тем, что в регионе появятся инвестиции.