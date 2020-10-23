Навіщо залучати священників до ТКГ, пояснив Резніков

Резніков. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n145507-navischo-zaluchaty-svyaschennykiv-do-tkg-poyasnyv-reznikov.html

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Олексій Резніков, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пояснив, навіщо представників релігійних організацій хочуть включити до Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

За його словами, священники мають хороший досвід у відновленні довіри серед населення. Про це він заявив на Київському форумі з безпеки.

Резніков пояснив, що одне із завдань на порядку денному — це зниження рівня страху в суспільстві та відновлення довіри. Саме тому представників церков хочуть залучити до переговорів, оскільки вони мають хороший досвід ведення подібних переговорів, спілкування з людьми, для того, щоб допомогти налагодити інклюзивний внутрішній діалог. Він наголосив, що уряд має позитивну реакцію від представників конфесій на таку пропозицію.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський запропонував залучити в ТКГ представників релігійних організацій. За його словами, вони будуть займатися гуманітарними питаннями.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський упевнений, що введення вільної економічної зони на Донбасі — це найважливіший крок для завершення війни. Він аргументує це тим, що у регіоні з’являться інвестиції.