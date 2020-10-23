Стало відомо, скількох українців звільнять у рамках нового обміну

Обмін полоненими. Фото: ZIK

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Обмін полоненими між Україною та окупантами продовжується. Наразі Україна подала списки на обмін утримуваними особами за чотирма категоріями та розраховує на можливість найскорішого звільнення перших десяти громадян.

Частина з них потребують медичної допомоги. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, на сьогодні між усіма учасниками обміну проходять переговори. Українська сторона подала списки за чотирма категоріями на ім’я відповідного модератора ОБСЄ.

Зокрема, сьогодні стоїть питання про одну з можливих перших хвиль обміну десяти осіб, які особливо потребують звільнення у зв’язку з медичними показниками. Наразі українська сторона очікує, поки окупанти подадуть свої документи. Лише після чого обмін розпочнеться.

Чиновник відмовився називати прізвища згаданих десяти українців, які братимуть участь в обміні, та наголосив, що часові рамки обміну передбачити складно. За його словами, бойовики використовують людей як заручників для того, щоб торгуватися по інших позиціях у переговорному процесі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія та підконтрольні їй бойовики продовжують наполягати на необхідності внесення змін до постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів. Окупанти згодні на обмін полоненими лише у тому випадку, якщо Верховна Рада виконає їхню вимогу.