Обмін полоненими. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n146058-novyy-obmin-polonenymy-anonsuvav-kravchuk-data.html

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Обмін полоненими з проросійськими бойовиками на Донбасі анонсувала Україна в рамках нової програми Тристоронньої контактної групи (ТКГ) «План спільних кроків».

Обмін, як і раніше, пройде у форматі «всіх на всіх». Про це повідомив очільник Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, обмін має відбутися не пізніше, ніж 15 грудня 2020 року. Українська сторона вже подала свої списки на обмін та очікує відповіді від бойовиків.

Також українська сторона вимагає надати повний доступ міжнародних організацій до процесу, включаючи Міжнародний комітет Червоного Хреста. Отримати медичну допомогу від міжнародних організацій полонені мають до середини листопада 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обмін полоненими між Україною та окупантами продовжується. Наразі Україна подала списки на обмін утримуваними особами за чотирма категоріями та розраховує на можливість найскорішого звільнення перших десяти громадян. Частина з них потребують медичної допомоги.