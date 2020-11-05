Держбюджет на 2021 рік почали розглядати у Раді, фото — 24 канал

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У Верховній Раді 5 листопада нардепи мають в першому читанні підтримати чи не підтримати проект бюджету на 2021 рік.

Сам проект Міністерство фінансів на розгляд комітетів подало ще у вересні, проте до голосування черга дійшла майже через два місяці.

Увесь бюджет формувався з розрахунку, що середній курс долара за наступний рік становитиме 29,1 грн. З цього випливає, що доходи від митниці та податкової складуть 1,071 трлн грн. Видатки ж в бюджеті закладені на рівні 1,33 трлн гривень, тобто дефіцит становитиме 270,3 млрд грн.

Закривати ж цей дефіцит планують переважно шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики, фінансування Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів, а також випуску євробондів.

Крім того, в уряді очікують на зростання ВВП на 4,6%, а цін на 7,3%.

Також у другому читанні у Раді планується розглянути проєкт закону щодо підстав відсутності народних депутатів України на пленарних засіданнях та засіданнях комітетів Верховної Ради України.

Серед інших питань у Раді розглянуть таке: