Госбюджет на 2021 год начали рассматривать в Раде (ТРАНСЛЯЦИЯ)

https://racurs.ua/n146057-gosbudjet-na-2021-god-nachali-rassmatrivat-v-rade-translyaciya.html

Ракурс

В Верховной Раде 5 ноября нардепы в первом чтении поддержат или не поддержат проект бюджета на 2021 год.

Сам проект Министерство финансов на рассмотрение комитетов подало еще в сентябре, однако до голосования очередь дошла почти через два месяца.

Бюджет формировался из расчета, что средний курс доллара за следующий год составит 29,1 грн. Расходы в бюджете заложены на уровне 1,33 трлн грн, то есть дефицит составит 270,3 млрд грн.

Закрывать же этот дефицит планируют преимущественно путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа, финансированием Международного валютного фонда, а также выпуском евробондов.

Кроме того, в правительстве ожидают роста ВВП на 4,6%, а цен на 7,3%.

Также во втором чтении в Раде планируется рассмотреть проект закона по поводу оснований отсутствия народных депутатов Украины на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов Верховной Рады Украины.

Среди других вопросов в Раде рассмотрят следующее: