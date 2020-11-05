На план України щодо досягнення миру на Донбасі відреагували у РФ

Пєсков. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n146068-na-plan-ukrayiny-schodo-dosyagnennya-myru-na-donbasi-vidreaguvaly-u-rf.html

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План України щодо досягнення миру на Донбасі представила українська делегація Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Натомість прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не володіє інформацією про те, чи був запропонований план дій переданий Москві. Про це він повідомив російському виданню «ТААС».

За його словами, пропозиція України про проведення виборів на Донбасі при демілітаризації регіону і передачі кордону розходиться з мінськими домовленостями, які активно просуває Москва. Він також додав, що зустріч «нормандської четвірки» заради самої зустрічі безглузда, а результатом має стати підбиття підсумків виконання «Мінська-2».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глава Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Україна буде пропонувати створити вільну економічну зону на Донбасі у рамках особливого порядку місцевого самоврядування. Її планують запровадити в регіоні до 2050 року, згідно з новим планом дій.