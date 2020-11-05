ВЕЗ на Донбасі запровадять наперекір результатам опитування Зеленського

Кравчук. Фото: Никвести

https://racurs.ua/ua/n146061-vez-na-donbasi-zaprovadyat-naperekir-rezultatam-opytuvannya-zelenskogo.html

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Леонід Кравчук, очільник Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ), заявив, що Україна пропонуватиме створити вільну економічну зону (ВЕЗ) на Донбасі у рамках особливого порядку місцевого самоврядування.

Її планують запровадити у регіоні до 2050 року. Про це Кравчук розповів для «Інтерфакс-Україна».

За його словами, відновлення економіки на Донбасі без введення ВЕЗ — неможливе, оскільки лише ВЕЗ може створити відповідні умови для інвестицій з боку бізнесу у регіон, які не зможе надати держава.

Вільна економічна зона, згідно з баченням очільника ТКГ, повинна діяти до 2050 року. За його розрахунками, за цей час регіон можуть привести у нормальний стан після війни.

Нагадаємо, що питання про створення Вільної економічної зони на Донбасі виносилося президентом Володимиром Зеленським на всеукраїнське опитування, яке пройшло одночасно з місцевими виборами. За попередніми підрахунками, за створення такої зони проголосували 46,7% респондентів, а проти — 46,4%.