СЭЗ на Донбассе введут несмотря на неоднозначные результаты опроса Зеленского

Кравчук. Фото: Никвести

https://racurs.ua/n146061-sez-na-donbasse-vvedut-nesmotrya-na-neodnoznachnye-rezultaty-oprosa-zelenskogo.html

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Леонид Кравчук, глава Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), заявил, что Украина будет предлагать создать свободную экономическую зону (СЭЗ) на Донбассе в рамках особого порядка местного самоуправления.

Ее планируют ввести в регионе до 2050 года. Об этом Кравчук рассказал для «Интерфакс-Украина».

По его словам, восстановление экономики на Донбассе без введения СЭЗ — невозможно, поскольку только СЭЗ может создать благоприятные условия для инвестиций со стороны бизнеса в регион, которые не сможет предоставить государство.

Свободная экономическая зона, согласно видению главы ТКГ, должна действовать до 2050 года. По его расчетам, за это время регион могут привести в нормальное состояние после войны.

Напомним, что вопрос о создании свободной экономической зоны на Донбассе выносился президентом Владимиром Зеленским на всеукраинский опрос, который прошел одновременно с местными выборами. По предварительным подсчетам, за создание такой зоны проголосовали 46,7% респондентов, а против — 46,4%.