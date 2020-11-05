Выборы в ОРДЛО весной предусматривает украинский план для ТКГ — Кравчукhttps://racurs.ua/n146060-vybory-v-ordlo-vesnoy-predusmatrivaet-ukrainskiy-plan-dlya-tkg-kravchuk.htmlРакурс
Местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса предлагает провести 31 марта 2021 года подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Леонид Кравчук, глава украинской делегации в ТКГ, заявил об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
По словам Кравчука, этот план предусматривает, что выборам должно предшествовать создание условий для их проведения — полное прекращение конфликта и обязательная демилитаризация ОРДЛО в начале 2021 года.
То есть, все вооруженные формирования, наемники, вооружение — все должно быть выведено из этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года, — отметил Кравчук.
По словам главы украинской делегации, после этого Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность.
То есть, составляющая безопасности становится главной, определяющей для того, чтобы двигаться вперед, — подчеркнул он.
Кравчук добавил, что важным также является урегулирование ответственности для связанных с войной на Донбассе лиц и недопущение наказания для тех, на ком нет вины за совершение преступлений.
По его словам, это следует сделать путем принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта, текст которого еще предстоит обсудить в ТКГ.
Есть преступники, есть люди, которые пришли туда убивать за деньги, — они должны нести ответственность, а другие — нормально жить и работать на своей, украинской земле, — отметил Кравчук.
Война на Донбассе началась весной 2014 года. Российско-террористические силы провозгласили создание в Донецке и Луганске так называемых «народных республик». Сейчас Украина не контролирует часть территории Донбасса.
Напомним, Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ в конце июля этого года.