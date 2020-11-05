Карантин в Украине усилят — что хочет запретить Минздрав

https://racurs.ua/n146059-karantin-v-ukraine-usilyat-chto-hochet-zapretit-minzdrav.html

Ракурс

Карантин в Украине планируют усилить в ближайшее время. 5 ноября в Министерстве здравоохранения рассказали о новых ограничениях, которые Кабинет министров может ввести из-за пандемии коронавируса.

Карантин в Украине может коснуться зон питания и развлекательных зон в ТРЦ. Об этом сегодня на онлайн-брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, Минздрав хочет, чтобы в торговых центрах работали только магазины, где украинцы могут приобрести вещи, и это не влияло на экономику страны.

Также Минздрав просит правительство:

запретить проведение всех массовых культурных мероприятий;

ограничить деятельность спортивных залов, бассейнов.

Запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают противоэпидемиологические нормы, указанные в постановлении. Это позволит контролирующим органам применять меры административного воздействия и наказывать именно тех, кто нарушает нормы, а те, кто их придерживаются, сможет работать, — рассказал Ляшко.

Минздрав рекомендует заведениям ввести время для обслуживания лиц пожилого возраста — от 10 до 12. Ляшко уточнил, что это рекомендация и она не запрещает пожилым людям посещать учреждения и в другое время. Он напомнил, что люди в возрасте 60+ наиболее уязвимы к коронавирусной инфекции.

Также будут введены дополнительные ограничения для населенных пунктов, попавших в «красную» зону.

Напомним, коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться. За прошедшие сутки, 4 ноября, зафиксировали 9 тыс. 850 новых случаев этого заболевания.