Карантин в Україні посилять — що хоче заборонити МОЗ

https://racurs.ua/ua/n146059-karantyn-v-ukrayini-posylyat-scho-hoche-zaboronyty-moz.html

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Карантин в Україні планують посилити вже найближчим часом. 5 листопада у Міністерстві охорони здоров’я розповіли, яким чином пропонують посилити обмеження, запроваджені Кабінетом міністрів через пандемію коронавірусу.

Карантин в Україні може торкнутися зон харчування та розважальних зон в ТРЦ. Про це сьогодні на онлайн-брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, МОЗ хоче, щоб в торгових центрах працювали лише магазини, де українці можуть придбати речі і це не впливало на економіку країни.

Також уряд проситимуть:

заборонити проведення всіх масових культурних заходів;

обмежити діяльність спортивних залів, басейнів.

Заборонити діяльність суб'єктів господарювання, які не дотримуються протиепідеміологічних норм, що прописані в постанові. Це дозволить органам контролю застосовувати заходи адміністративного впливу і карати саме тих, хто порушує норми, а ті, хто їх дотримується, зможуть працювати, — розповів Ляшко.

МОЗ рекомендує закладам запровадити час для обслуговування осіб літнього віку — від 10 до 12 годин. Ляшко уточнив, що це рекомендація і вона не забороняє літнім людям відвідувати заклади і в інший час. Він нагадав, що люди віком 60+ найбільш уразливі до коронавірусної інфекції.

Також будуть запроваджені додаткові обмеження для населених пунктів, що потрапили до «червоної» зони.

Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. За минулу добу, 4 листопада, зафіксовано новий сумний рекорд — 9 тис. 850 нових випадків цього захворювання.