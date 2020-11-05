Леонід Кравчук, фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n146060-vybory-v-ordlo-navesni-peredbachaie-ukrayinskyy-plan-dlya-tkg-kravchuk.html

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Місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу пропонує провести 31 березня 2021 року підготовлений українською стороною «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Леонід Кравчук, очільник української делегації в ТКГ, заявив про це в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами Кравчука, цей план передбачає, що виборам має передувати створення умов для їх проведення — повне припинення конфлікту та обов’язкова демілітаризація ОРДЛО на початку 2021 року.

Тобто, всі збройні формування, найманці, озброєння — все повинно бути виведене з цієї території, незаконні збройні формування мають бути розпущені. І це потрібно зробити на початку 2021 року, — наголосив Кравчук.

За словами очільника української делегації, після цього Україна має взяти під контроль кордон і забезпечити на цих територіях нормальну життєдіяльність.

Тобто, складова безпеки стає головною, визначальною для того, щоб рухатися вперед, — наголосив він.

Кравчук додав, що важливим також є врегулювання відповідальності для пов’язаних з війною на Донбасі осіб та недопущення покарання для тих, на кому немає провини за вчинення злочинів.

За його словами, це слід зробити шляхом ухвалення Верховною Радою відповідного законопроекту, текст якого ще слід обговорити в ТКГ.

Є злочинці, є люди, які прийшли туди вбивати за гроші, — вони повинні нести відповідальність, а інші — нормально жити і працювати на своїй, українській землі, — зазначив Кравчук.



Війна на Донбасі розпочалася навесні 2014 року. Російсько-терористичні сили проголосили створення у Донецьку та Луганську так званих «народних республік». Наразі Україна не контролює частину території Донбасу.

Нагадаємо, Кравчук очолив українську делегацію в ТКГ наприкінці липня цього року.