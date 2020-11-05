Один штат для перемоги — у США зі скандалами підсумовують вибори президента

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У Сполучених Штатах Америки триває підрахунок голосів. Для перемоги кандидата у президенти Джозефа Байдена залишилося отримати підтримку лише від одного штату, натомість чинний президент Дональд Трамп продовжує звинувачувати штати та вимагати перерахунку голосів.

За попередніми результатами від Fox News, кандидату від Демпартії варто отримати перемогу у штаті Невада і він набере необхідні 270 голосів. Остання статистика каналу показує, що Байден набрав 264 голоси вибірників, а чинний президент Дональд Трамп — 214.

Поки ще не визначені переможці в декількох штатах. Теоретично їх результат може вирішити долю виборів як в одну, так і в іншу користь, повідомляє CNN.

Трамп заявив про фальсифікації в Джорджії, Мічигані і Пенсільванії. Він вимагає перерахунку голосів і в судових позовах його адвокати посилаються на відсутність доступу до відстеження підрахунку.

Оскаржити підсумки обробки бюлетенів можна, якщо розрив між кандидатами за кількістю отриманих голосів становить не більше 0,5%.

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані також заявив, що підрахунок голосів у місті Філадельфія також «був абсолютно незаконним».

Раніше Трамп назвав дивним те, він втратив лідерство у низці ключових штатів.

У Неваді чиновники округів Кларк і Вошо опублікують результати голосування тільки в четвер о 20.00 за київським часом. Наразі в штаті підраховані тільки 75% голосів. За попередніми даними, в Неваді за Байдена 49,3%, за Трампа — 48,7%.

В одному з найбільших в штаті виборчому окрузі Марікопа поки лідирує Байден, випереджаючи Трампа на близько 85 тис. голосів, в цілому по штату у нього перевага в 108 тис. голосів після підрахунку 86% бюлетенів.

У Фініксі до виборчого центру округу Марікопа (штат Арізона), де проводиться підрахунок голосів, прийшло багато прихильників Трампа в червоних кепках з плакатами «Ні шахрайству з голосами» і закликами до чесному підрахунку.

За інформацією Business Insider, у будівлі центру зібралося близько 200 осіб. Всередині будівлі перебуває загін поліцейських, екіпірованих захисними шоломами і бронежилетами.

Тим часом Байден запустив сайт перехідного періоду, спрямований на підготовку до передачі йому влади. На ньому наразі опубліковане тільки одне повідомлення. На сайті Байдена вказується, що в декількох штатах США все ще здійснюється підрахунок голосів.

Раніше Байден заявляв, що переміг у кількості штатів, достатній для того, щоб набрати 270 голосів вибірників.