Рада провалила бюджетний кодекс і збереться на позачергову сесію

https://racurs.ua/ua/n146066-rada-provalyla-budjetnyy-kodeks-i-zberetsya-na-pozachergovu-sesiu.html

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Голосування за зміни до Бюджетного кодексу у Верховній Раді 5 листопада провалили. За законопроект № 4100 знайшлися тільки 225 голосів.

Така ситуація поставила під загрозу розгляд бюджету України на 2021 рік, який розрахований відповідно до нового кодексу.

Після цього спікер Ради Дмитро Разумков зібрав лідерів фракцій на нараду, за результатами якого знайшли такий вихід із ситуації: до 12.00 в Раді відбудеться ще одне засідання профільного комітету, під час якого ще раз розглянуть закон про зміни до бюджетного кодексу № 4100, а о 12.00 відбудеться позачергова сесія Ради.

На ній питання щодо кодексу ще раз проголосують, аби розблокувати розгляд бюджету-2021.

Нагадаємо, що у Верховній Раді 5 листопада нардепи мають в першому читанні підтримати чи не підтримати проект бюджету на 2021 рік. Сам проект Міністерство фінансів на розгляд комітетів подало ще у вересні, проте до голосування черга дійшла майже через два місяці.