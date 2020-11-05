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Українців можуть почати штрафувати за відсутність масок
Хто штрафуватиме українців за відсутність масок, розповіли у МОЗhttps://racurs.ua/ua/n146065-hto-shtrafuvatyme-ukrayinciv-za-vidsutnist-masok-rozpovily-u-moz.htmlРакурс
Коронавірус в Україні стрімко поширюється. Показники захворювання за останні місяці зросли втричі.
Міністерство охорони здоров’я, у зв’язку з цим, наполягає на посиленні відповідальності за неносіння масок. Очільник відомства, Максим Степанов, заявив про це сьогодні, 5 листопада, під час брифінгу.
Це все заради нашого здоров’я, нашого життя, — наголосив Степанов.
Він зазначив, що йдеться про законопроект № 3891, котрий вчора, 4 листопада, підтримали на засіданні профільного комітету. Міністр розраховує, що депутати його підтримають і в сесійній залі.
За словами Степанова, ухвалення цього закону необхідне, оскільки навіть люди з безсимптомним перебігом коронавірусної хвороби COVID-19 можуть становити загрозу для здоров’я оточення.
Міністр наголосив, що цей законопроект уряд подав ще в липні, проте руки в депутатів до його розгляду дійшли лише зараз.
Законопроект передбачатиме такі зміни щодо відповідальності за неносіння масок:
- штрафи від 170 до 255 грн;
- протокол складатимуть відразу на місці, як при порушенні правил дорожнього руху;
- ці штрафи можуть накладати як працівники національної поліції, так і працівники епідемічного контролю та місцевого самоврядування.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 4 листопада, було зафіксовано новий сумний рекорд за кількістю виявлених випадків COVID-19.
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