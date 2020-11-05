«Червона» зона карантину отримає новий показник і обмеження — деталіhttps://racurs.ua/ua/n146063-chervona-zona-karantynu-otrymaie-novyy-pokaznyk-i-obmejennya.htmlРакурс
«Червона» зона карантину отримає новий показник і обмеження — Міністерство охорони здоров’я оприлюднило відповідні рекомендації, які стосуватимуться роботи магазинів, дитсадків і шкіл, а також тестування на коронавірус.
Про це під час брифінгу 5 листопада розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, у МОЗ розробили нові пропозиції щодо «червоних» зон, зважаючи на ситуацію в Європі.
Сьогодні ми пропонуємо вести додатковий показник: якщо, окрім потрапляння в «червону» зону через перевищення показника захворюваності 320 на 100 тис. населення, показник позитивних результатів тестування на коронавірус перевищує 20% від усіх протестованих, то ми пропонуємо обмежити і не дозволяти регіону вибирати з переліку протиепідеміологічні обмеження, а застосовувати повністю весь перелік карантинних обмежень, — заявив Ляшко.
Нині загалом по Україні цей показник становить 19%, але є регіони, в яких такий показник становить 42%.
Що пропонує МОЗ для «червоної» зони:
дозволити працювати магазинам з 7.00 до 20.00. Водночас кількість відвідувачів має бути не більше ніж одна особа на 20 кв. М;
дозволити працювати дитячим садочкам і школам з 1 по 4 класи. З 5 класу варто відправляти на дистанційну освіту.
запровадити новий показник, пов’язаний з кількістю позитивних тестів на коронавірус. Якщо в «червоному» регіоні кількість інфікованих перевищує показник 320 на 100 тис. населення і показник тестування позитивних результатів перевищує 20% від усіх протестованих — в регіоні діятиме повністю весь перелік карантинних обмежень.