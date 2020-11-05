“Червона” зона карантину отримає новий показник і обмеження

https://racurs.ua/ua/n146063-chervona-zona-karantynu-otrymaie-novyy-pokaznyk-i-obmejennya.html

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«Червона» зона карантину отримає новий показник і обмеження — Міністерство охорони здоров’я оприлюднило відповідні рекомендації, які стосуватимуться роботи магазинів, дитсадків і шкіл, а також тестування на коронавірус.

Про це під час брифінгу 5 листопада розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, у МОЗ розробили нові пропозиції щодо «червоних» зон, зважаючи на ситуацію в Європі.

Сьогодні ми пропонуємо вести додатковий показник: якщо, окрім потрапляння в «червону» зону через перевищення показника захворюваності 320 на 100 тис. населення, показник позитивних результатів тестування на коронавірус перевищує 20% від усіх протестованих, то ми пропонуємо обмежити і не дозволяти регіону вибирати з переліку протиепідеміологічні обмеження, а застосовувати повністю весь перелік карантинних обмежень, — заявив Ляшко.

Нині загалом по Україні цей показник становить 19%, але є регіони, в яких такий показник становить 42%.

Що пропонує МОЗ для «червоної» зони: