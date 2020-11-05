«Красная» зона карантина получит новый показатель и ограничения — детали

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«Красная» зона карантина получит новый показатель и ограничения — Министерство здравоохранения обнародовало соответствующие рекомендации, которые затронут работу магазинов, детсадов и школ, а также тестирование на коронавирус.

Об этом во время брифинга 5 ноября рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, в Минздраве разработали новые предложения по «красных» зонах, учитывая ситуацию в Европе.

Сегодня мы предлагаем вести дополнительный показатель: если, помимо попадания в «красную» зону из-за превышения показателя заболеваемости 320 на 100 тыс. населения, показатель положительных результатов тестирования на коронавирус будет превышает 20% от всех протестированных, то мы предлагаем ограничить и не позволять региону выбирать из перечня противоэпидемических ограничений, а применять полностью весь перечень карантинных ограничений, — заявил Ляшко.

Сейчас в целом по Украине этот показатель составляет 19%, но есть регионы, в которых такой показатель составляет 42%.

Что предлагает Минздрав для «красной» зоны:

позволить работать магазинам с 7.00 до 20.00. В то же время число посетителей должно не превышать одного человека на 20 кв. м;

позволить работать детским садикам и школам с 1 по 4 классы. С 5 класса — отправлять на дистанционное образование.



ввести новый показатель, связанный с числом положительных тестов на коронавирус. Если в «красном» регионе количество инфицированных превышает показатель 320 на 100 тыс. населения и показатель тестирования положительных результатов превышает 20% от всех протестированных — вводится в действие полностью весь перечень карантинных ограничений.

Напомним, коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться. За прошедшие сутки, 4 ноября, зафиксировали 9 тыс. 850 новых случаев этого заболевания.