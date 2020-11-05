Коронавирус в Киеве. Фото: pravda.com.ua

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Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 4 ноября, коронавирусная болезнь COVID-19 установила новый рекорд по количеству выявленных больных — 983 случая.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Вчера от болезни умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 827 киевлян.

Среди новых случаев заболевания:

539 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

362 мужчины в возрасте от 18 до 91 года;

41 девочка от одного месяца до 17 лет

41 мальчик от одного до 17 лет.

В частности заболели 27 медиков. 99 пациентов были госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции.

Больше всего новых случаев коронавируса в сутки зафиксировали в таких районах столицы:

Соломенском — 154;

Деснянском — 144;

Дарницком районе — 127.

За сутки выздоровели в столице еще 348 человек. Всего коронавирус преодолели 13 тыс. 769 жителей Киева.

За все время эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в столице:

зафиксировано 41 тыс. 373 случаев коронавируса;

умерли 827 киевлян;

выздоровели 13 тыс. 769 больных.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 ноября, в Украине зафиксирован новый печальный рекорд — 9 тыс. 850 новых случаев этого заболевания.