Коронавирус в Киеве установил новый рекорд — почти тысяча инфицированных (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146062-koronavirus-v-kieve-ustanovil-ocherednoy-rekord-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 4 ноября, коронавирусная болезнь COVID-19 установила новый рекорд по количеству выявленных больных — 983 случая.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Вчера от болезни умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 827 киевлян.
Среди новых случаев заболевания:
- 539 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;
- 362 мужчины в возрасте от 18 до 91 года;
- 41 девочка от одного месяца до 17 лет
- 41 мальчик от одного до 17 лет.
В частности заболели 27 медиков. 99 пациентов были госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции.
Больше всего новых случаев коронавируса в сутки зафиксировали в таких районах столицы:
- Соломенском — 154;
- Деснянском — 144;
- Дарницком районе — 127.
За сутки выздоровели в столице еще 348 человек. Всего коронавирус преодолели 13 тыс. 769 жителей Киева.
За все время эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в столице:
- зафиксировано 41 тыс. 373 случаев коронавируса;
- умерли 827 киевлян;
- выздоровели 13 тыс. 769 больных.
Напомним, за прошедшие сутки, 4 ноября, в Украине зафиксирован новый печальный рекорд — 9 тыс. 850 новых случаев этого заболевания.