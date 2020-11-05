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Коронавірус у Києві. Фото: pravda.com.ua

Коронавірус у Києві встановив новий рекорд — майже тисяча інфікованих (ІНФОГРАФІКА)

5 лис 2020, 10:57
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Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 4 листопада, коронавірусна хвороба COVID-19 встановила новий рекорд за кількістю виявлених хворих — 983 випадки.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Вчора від хвороби померли 11 осіб. Усього коронавірус забрав життя 827 киян.

Серед нових випадків захворювання:

  • 539 жінок віком від 18 до 89 років;
  • 362 чоловіка віком від 18 до 91 року;
  • 41 дівчинка від одного місяця до 17 років
  • 41 хлопчик від одного до 17 років.

Зокрема захворіли 27 медиків. 99 пацієнтів госпіталізували, інші — перебувають на самоізоляції.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких районах столиці:

  • Солом‘янському — 154;
  • Деснянському — 144;
  • Дарницькому районі — 127.

За добу одужали в столиці ще 348 людей. Всього коронавірус подолали 13 тис. 769 мешканців Києва.

За весь час епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 у столиці:


  • зафіксовано 41 тис. 373 випадків коронавірусу;
  • померли 827 киян;
  • одужали 13 тис. 769 хворих.

Коронавірус у Києві. інфографіка: КМДА

Нагадаємо, за минулу добу, 4 листопада, в Україні зафіксовано новий сумний рекорд — 9 тис. 850 нових випадків цього захворювання.


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