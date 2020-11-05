Коронавірус у Києві встановив новий рекорд — майже тисяча інфікованих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n146062-koronavirus-u-kyievi-vstanovyv-chergovyy-rekord-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 4 листопада, коронавірусна хвороба COVID-19 встановила новий рекорд за кількістю виявлених хворих — 983 випадки.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Вчора від хвороби померли 11 осіб. Усього коронавірус забрав життя 827 киян.
Серед нових випадків захворювання:
- 539 жінок віком від 18 до 89 років;
- 362 чоловіка віком від 18 до 91 року;
- 41 дівчинка від одного місяця до 17 років
- 41 хлопчик від одного до 17 років.
Зокрема захворіли 27 медиків. 99 пацієнтів госпіталізували, інші — перебувають на самоізоляції.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких районах столиці:
- Солом‘янському — 154;
- Деснянському — 144;
- Дарницькому районі — 127.
За добу одужали в столиці ще 348 людей. Всього коронавірус подолали 13 тис. 769 мешканців Києва.
За весь час епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 у столиці:
- зафіксовано 41 тис. 373 випадків коронавірусу;
- померли 827 киян;
- одужали 13 тис. 769 хворих.
Нагадаємо, за минулу добу, 4 листопада, в Україні зафіксовано новий сумний рекорд — 9 тис. 850 нових випадків цього захворювання.