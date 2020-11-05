Коронавірус у Києві. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n146062-koronavirus-u-kyievi-vstanovyv-chergovyy-rekord-infografika.html

Ракурс

Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 4 листопада, коронавірусна хвороба COVID-19 встановила новий рекорд за кількістю виявлених хворих — 983 випадки.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Вчора від хвороби померли 11 осіб. Усього коронавірус забрав життя 827 киян.

Серед нових випадків захворювання:

539 жінок віком від 18 до 89 років;

362 чоловіка віком від 18 до 91 року;

41 дівчинка від одного місяця до 17 років

41 хлопчик від одного до 17 років.

Зокрема захворіли 27 медиків. 99 пацієнтів госпіталізували, інші — перебувають на самоізоляції.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких районах столиці:

Солом‘янському — 154;

Деснянському — 144;

Дарницькому районі — 127.

За добу одужали в столиці ще 348 людей. Всього коронавірус подолали 13 тис. 769 мешканців Києва.

За весь час епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 у столиці:

зафіксовано 41 тис. 373 випадків коронавірусу;

померли 827 киян;

одужали 13 тис. 769 хворих.

Нагадаємо, за минулу добу, 4 листопада, в Україні зафіксовано новий сумний рекорд — 9 тис. 850 нових випадків цього захворювання.