Украинцев могут начать штрафовать за отсутствие масок

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Коронавирус в Украине стремительно распространяется. Показатели заболевания за последние месяцы возросли втрое.

Министерство здравоохранения, в связи с этим, настаивает на усилении ответственности за отсутствие масок. Глава ведомства Максим Степанов, заявил об этом сегодня, 5 ноября, во время брифинга.

Это все ради нашего здоровья, нашей жизни, — подчеркнул Степанов.

Он отметил, что речь идет о законопроекте № 3891, который вчера, 4 ноября, поддержали на заседании профильного комитета. Министр рассчитывает, что депутаты его поддержат и в сессионном зале.

По словам Степанова, принятие этого закона необходимо, поскольку даже люди с бессимптомным течением коронавирусной болезни COVID-19 могут представлять угрозу для здоровья окружающих.

Министр отметил, что этот законопроект правительство подало еще в июле, однако руки у депутатов к его рассмотрению дошли только сейчас.

Законопроект будет предусматривать такие изменения относительно ответственности за отсутствие масок:

штрафы от 170 до 255 грн;

протокол будут составлять сразу на месте, как при нарушении правил дорожного движения;

эти штрафы могут накладывать как работники национальной полиции, так и работники эпидемического контроля и местного самоуправления.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 4 ноября, был зафиксирован новый печальный рекорд по количеству выявленных случаев COVID-19.