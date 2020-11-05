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Украинцев могут начать штрафовать за отсутствие масок
Кто будет штрафовать украинцев за отсутствие масок, рассказали в Минздравеhttps://racurs.ua/n146065-kto-budet-shtrafovat-ukraincev-za-otsutstvie-masok-rasskazali-v-minzdrave.htmlРакурс
Коронавирус в Украине стремительно распространяется. Показатели заболевания за последние месяцы возросли втрое.
Министерство здравоохранения, в связи с этим, настаивает на усилении ответственности за отсутствие масок. Глава ведомства Максим Степанов, заявил об этом сегодня, 5 ноября, во время брифинга.
Это все ради нашего здоровья, нашей жизни, — подчеркнул Степанов.
Он отметил, что речь идет о законопроекте № 3891, который вчера, 4 ноября, поддержали на заседании профильного комитета. Министр рассчитывает, что депутаты его поддержат и в сессионном зале.
По словам Степанова, принятие этого закона необходимо, поскольку даже люди с бессимптомным течением коронавирусной болезни COVID-19 могут представлять угрозу для здоровья окружающих.
Министр отметил, что этот законопроект правительство подало еще в июле, однако руки у депутатов к его рассмотрению дошли только сейчас.
Законопроект будет предусматривать такие изменения относительно ответственности за отсутствие масок:
- штрафы от 170 до 255 грн;
- протокол будут составлять сразу на месте, как при нарушении правил дорожного движения;
- эти штрафы могут накладывать как работники национальной полиции, так и работники эпидемического контроля и местного самоуправления.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 4 ноября, был зафиксирован новый печальный рекорд по количеству выявленных случаев COVID-19.
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