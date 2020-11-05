Рада провалила бюджетный кодекс и соберется на внеочередную сессию

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Ракурс

В Верховной Раде провалили голосование за изменения в Бюджетный кодекс. На заседании 5 ноября за законопроект № 4100 нашлись только 225 голосов.

Такая ситуация поставила под угрозу рассмотрение бюджета Украины на 2021 год, который рассчитан в соответствии с новым кодексом.

После этого спикер Рады Дмитрий Разумков собрал лидеров фракций на совещание, по результатам которого нашли такой выход из ситуации: до 12.00 в Раде состоится еще одно заседание профильного комитета, во время которого еще раз рассмотрят закон об изменениях в бюджетный кодекс № 4100, а в 12.00 начнется внеочередная сессия Рады.

На ней вопросы кодекса еще раз рассмотрят, чтобы разблокировать рассмотрение бюджета-2021.

Напомним, что в Верховной Раде 5 ноября нардепы в первом чтении должны поддержать или не поддержать проект бюджета на 2021 год. Сам проект Министерство финансов на рассмотрение комитетов подало еще в сентябре, однако до голосования очередь дошла почти через два месяца.