Один штат до победы — в США со скандалами подводять итоги выборов президента

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В Соединенных Штатах Америки продолжается подсчет голосов. Для победы кандидату в президенты Джозефу Байдену осталось получить поддержку только от одного штата, а действующий президент Дональд Трамп продолжает обвинять штаты и требовать пересчета голосов.

По предварительным результатам от Fox News, кандидату от Демпартии надо получить победу в штате Невада и он наберет необходимые 270 голосов. Последняя статистика канала показывает, что Байден получил 264 голоса выборщиков, а действующий президент Дональд Трамп — 214.

Пока еще не определены победители в нескольких штатах. Теоретически их результат может решить судьбу выборов как в одну, так и в другую пользу, сообщает CNN.

Трамп заявил о фальсификации в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Он требует пересчета голосов и в судебных исках его адвокаты ссылаются на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета.

Оспорить итоги обработки бюллетеней можно, если разрыв между кандидатами по количеству полученных голосов составляет не более 0,5%.

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани также заявил, что подсчет голосов в городе Филадельфия также «был абсолютно незаконным».

Ранее Трамп назвал странным то, что он потерял лидерство в ряде ключевых штатов.

В Неваде чиновники округов Кларк и Вошо опубликуют результаты голосования только в четверг в 20.00 по киевскому времени. Сейчас в штате подсчитаны только 75% голосов. По предварительным данным, в Неваде за Байдена 49,3%, за Трампа — 48,7%.

В одном из крупнейших в штате избирательном округе Марикопа пока лидирует Байден, опережая Трампа на около 85 тыс. голосов, в целом по штату у него преимущество в 108 тыс. голосов после подсчета 86% бюллетеней.

В Финиксе к избирательному центру округа Марикопа (штат Аризона), где проводится подсчет голосов, пришло много сторонников Трампа в красных кепках с плакатами «Нет мошенничество с голосами» и призывами к честному подсчету.

По информации Business Insider, в здании центра собралось около 200 человек. Внутри находится отряд полицейских, экипированных защитными шлемами и бронежилетами.

Между тем Байден запустил сайт переходного периода, направленный на подготовку к передаче ему власти. На нем пока опубликовано только одно сообщение. На сайте Байдена указывается, что в нескольких штатах США все еще осуществляется подсчет голосов.

Ранее Байден заявил, что победил в количестве штатов, достаточном для того, чтобы набрать 270 голосов выборщиков.