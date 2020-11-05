Hyundai Kona. Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/ua/n146102-elektrokrosover-hyundai-kona-peretvoryly-na-avto-dlya-ralli-foto-i-video-pereroblennya.html

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Hyundai Kona, електрокросовер корейського бренду, переобладнали в автомобіль для класичного ралі. Зараз у ралі можуть брати участь тільки авто з традиційними бензиновими моторами, які забезпечують необхідну потужність і запас ходу для проходження спецділянок гонки.

Але вже у 2021 році їм складе конкуренцію електромобіль, побудований на базі кросовера. Про це повідомляє «Популярная механика»,

Унікальний проект представила команда Paddon Rally Sport, яку створив відомий перегонник Хейден Педдон. Перегонник раніше був пілотом заводської команди Hyundai у чемпіонаті світу WRC, тому користується підтримкою новозеландського представництва марки, і спільно з ним підготував новий автомобіль для ралі Hyundai NZ EV Kona.



Зазначається, що 80% елементів нової машини були створені фахівцями Paddon Rally Sport, а в роботі над силовою установкою допомогла компанія австрійського перегонника Манфреда Штольня Stohl Advanced Research and Development (STARD). Австрійська фірма готувала електрокари для ралі-кросу Projekt E, тому її досвід допоміг у роботі над цим авто.

Характеристики гоночного авто Hyundai NZ EV Kona не розкриваються, але модель стала могутніше свого дорожнього варіанту, який має максимум 200 л.с. В той самий час електромобіль відрізняється більшою вагою, у порівнянні зі стандартними ралі-карами. Його вага дорівнює близько 200 кг.

Творці заявляють, що Hyundai NZ EV Kona має перевагу у балансуванні та більшу надійність, ніж звичайні авто. Робота над електрокросовером для гонок зайняла півтора року і ще 8 місяців піде на випробування авто. Вперше автомобіль візьме участь в змаганнях у другій половині 2021 року.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що автовиробник Tesla відкликає тисячі електромобілів з Китаю. Причиною вимушеного кроку виробника електрокарів став дефект підвіски. Зокрема, мова йде про майже 50 тис. автомобілів моделей Model S і Model X. Їх виготовили в США в період з 17 вересня 2013 року по 15 січня 2018 року.