«Опозиціонери» в КСУ тимчасово не засідатимуть в суді — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n146101-opozycionery-v-ksu-tymchasovo-ne-zasidatymut-v-sudi-zmi.html

Ракурс

Конституційна криза в Україні триває. Декілька суддів Конституційного суду України (КСУ) тимчасово не засідатимуть в суді. Йдеться про чотирьох представників Феміди, які проголосували проти рішення щодо неконституційності антикорупційного законодавства.

Вони тимчасово відмовилися від участі у роботі КСУ. Причина рішення — поява у ЗМІ проектів його рішень. Таку заяву «опозиціонери» в КСУ нібито зробили сьогодні на початку пленарного засідання суду. На ньому розглядали «земельне» питання і судді заявили, що вважають недопустимою публікацію в ЗМІ проектів рішень КСУ, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело.

Вирішено, що до «нормалізації ситуації навколо КСУ легітимним способом» ці судді тимчасово не братимуть участі в засіданнях суду.

Скандальне рішення щодо електронного декларування не підтримали чотири судді Конституційного суду, трьох з яких призначив за президентською квотою п’ятий президент України. Прізвища суддів оприлюднив на своїй сторінці у Facebook Центр протидії корупції. Зокрема, проти цього скандального рішення голосували:

Сергій Головатий, який був призначений в лютому 2018 року, колишній нардеп і член Венеційської комісії;

Василь Лемак, призначений у лютому 2018 року, колишній професор Ужгородського національного університету;

Віктор Колісник, призначений в січні 2016 року, експрофесор Університету імені Ярослава Мудрого;

Олег Первомайський, призначений Верховною Радою у вересні 2018 року (квота Народного Фронту), колишній доцент Університету імені Тараса Шевченка.

Головатий і Лемак написали окремі думки, в яких не погодились з рішенням своїх колег.

Нагадаємо, що КСУ визнав неконституційною норму про кримінальну відповідальність за декларування недостовірних відомостей, чим викликав критику виконавчої влади і суспільства. Згідно з рішенням КСУ, кримінальна відповідальність за декларування недостовірних відомостей є «надмірним покаранням» для людини.