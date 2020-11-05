«Оппозиционеры» в КСУ временно не будут заседать в суде — СМИ

https://racurs.ua/n146101-oppozicionery-v-ksu-vremenno-ne-budut-zasedat-v-sude-smi.html

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Конституционный кризис в Украине продолжается. Несколько судей Конституционного суда Украины (КСУ) временно не будут заседать в суде. Речь идет о четырех представителях Фемиды, которые проголосовали против решения о неконституционности антикоррупционного законодательства.

Они временно отказались от участия в работе КСУ. Причина решения — появление в СМИ проектов его решений. Такое заявление «оппозиционеры» в КСУ якобы сделали сегодня в начале пленарного заседания суда. На нем рассматривали «земельный» вопрос и судьи заявили, что считают недопустимой публикацию в СМИ проектов решений КСУ, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.

Решено, что до «нормализации ситуации вокруг КСУ легитимным способом» эти судьи временно не будут участвовать в заседаниях суда.

Скандальное решение об электронном декларировании не поддержали четыре судьи Конституционного суда, трое из которых назначил по президентской квоте пятый президент Украины. Фамилии судей обнародовал на своей странице в Facebook Центр противодействия коррупции. В частности, против этого скандального решения голосовали:

Сергей Головатый, который был назначен в феврале 2018 года, бывший нардеп и член Венецианской комиссии;

Василий Лемак, назначенный в феврале 2018 года, бывший профессор Ужгородского национального университета;

Виктор Колесник, назначенный в январе 2016 года, экс-професор Университета имени Ярослава Мудрого;

Олег Первомайский, назначенный Верховной Радой в сентябре 2018 года (квота «Народного фронта»), бывший доцент Университета имени Тараса Шевченко.

Головатый и Лемак написали особые мнения, в которых не согласились с решением своих коллег.

Напомним, что КСУ признал неконституционной норму об уголовной ответственности за декларирование недостоверных сведений, чем вызвал критику исполнительной власти и общества.