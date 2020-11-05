Тотальный карантин введут в Греции с субботы. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n146097-totalnyy-karantin-vvedut-v-grecii-s-subboty.html

Ракурс

Карантин в Греции из-за роста числа заболеваний коронавирусной болезни COVID-19 усилят с субботы, 7 ноября. Соответствующее решение приняло правительство страны.

Запрет на передвижение будет действовать 7 по 30 ноября. Об этом сообщает местное издание Gazzetta.

Во время брифинга премьер-министр Кириакос Мицотакис, сообщил новые ограничения введут с 6 утра субботы.

Я знаю, что есть беспокойство, страх перед экономическими последствиями. Но мы хотим, чтобы люди стали союзниками в этом новом большом усилии, которое мы призваны сделать, — сказал премьер Греции.

Согласно решению правительства, в Греции до конца ноября запретили перемещения, а также закрыли магазины, кроме критических объектов инфраструктуры.

Премьер добавил, что все безработные на период локдауна граждане получат по 800 евро помощи.

В течение последних пяти дней в Греции обнаружили 10 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в государстве COVID-19 заболели почти 47 тыс. человек.

Напомним, в среду, 4 ноября, в Чехии, Германии и Соединенных Штатах Америки обнаружили самое большое количество новых больных коронавирусом с начала пандемии. В США за один день зафиксировали 102 тыс. 831 больного.

В то же время карантин в Польше приобретет статус и масштабы национального уже через неделю, если темпы распространения коронавируса не притормозят.